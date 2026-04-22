إيران تحتجز سفينتين بمضيق هرمز بعد تمديد ترامب الهدنة

واشنطن/دبي/إسلام اباد 22 أبريل نيسان (رويترز) – احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز اليوم الأربعاء محكمة قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينتين بسبب انتهاكات بحرية واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية. وهذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها إيران سفنا منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط.

وأضافت الوكالة أن بحرية الحرس الثوري حذرت من أن أي إخلال بالنظام والأمن في المضيق سيعد “خطا أحمر”.

* السيطرة البحرية الأمريكية لا تزال قائمة

قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين “بوقف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى مقترح موحد… وانتهاء المحادثات، بطريقة أو بأخرى”.

وأكد مصدر مطلع اليوم أن ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لتمديد وقف إطلاق النار.

ولا يزال ترامب يفرض سيطرة بحرية أمريكية على الموانئ الإيرانية. وتعد إيران هذه السيطرة من أعمال الحرب ووتقول إنها لن تنهي إغلاقها للمضيق ما دامت السيطرة مستمرة، وهو ما يتسبب في أزمة طاقة عالمية.

وفي رسالة تحد، استعرضت إيران بعض أسلحتها الباليستية خلال عرض عسكري أُقيم في طهران مساء أمس الثلاثاء. وبث التلفزيون الرسمي صورا تظهر حشودا غفيرة تلوح بالأعلام الإيرانية ولافتة كبيرة في خلفية العرض لقبضة تخنق المضيق.

وكتب عليها في إشارة للمر المائي “تحت سيطرة إيران للأبد و “ترامب لم يستطع فعل أي شيء”.

* باكستان تواصل جهود الوساطة

تواصل باكستان، التي تلعب دور الوسيط في المحادثات، مساعيها لجمع الطرفين على طاولة مفاوضات بعدما تخلفا عن الحضور إلى محادثات كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وقال مسؤول باكستاني مطلع على الاستعدادات لرويترز “كنا جميعا على أهبة الاستعداد للمحادثات، وكانت الظروف مهيأة” وأضاف “إذا سألتني صراحة، كانت هذه انتكاسة لم نتوقعها، لأن الإيرانيين لم يرفضوا، وكانوا مستعدين للحضور والمشاركة وما زالوا كذلك”.

وأغلقت إيران طوال فترة الحرب المضيق فعليا أمام السفن غير التابعة لها من خلال مهاجمة تلك التي تحاول العبور دون إذنها. ويمر نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالميين عبر هذا الممر المائي.

واتهم الحرس الثوري السفينتين المحتجزتين إم.إس.سي فرانشيسكا التي ترفع علم بنما وإبامينونداس التي ترفع علم ليبيريا بالإبحار دون الحصول على التراخيص اللازمة والتلاعب بأنظمة الملاحة.

وأفادت إبامينونداس التي تشغلها شركة يونانية بتعرضها لإطلاق نار على بعد نحو 20 ميلا بحريا من سواحل سلطنة عمان. وقالت إن غرفة القيادة تعرضت لأضرار جراء إطلاق النار دون أن يصاب أحد في الواقعة.

ولم تؤكد اليونان والشركة احتجاز السفينة. ولم ترد إم.إس.سي، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، بعد على طلب رويترز للتعليق.

وأفادت مصادر في قطاع الأمن البحري بتعرض سفينة حاويات ثالثة ترفع علم في ليبيريا لإطلاق نار في المنطقة نفسها، لكنها لم تتضرر واستأنفت الإبحار.

* الخلافات لا تزال قائمة

وبإعلانه تمديد وقف إطلاق النار، يكون ترمب قد تراجع مجددا في اللحظة الأخيرة عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الكهرباء والجسور في إيران. وهو تهديد نددت به الأمم المتحدة وجهات أخرى باعتباره يشكل جرائم حرب محتملة. وقالت طهران إنها ستقصف الدول العربية المجاورة إذا تعرضت بنيتها التحتية للقصف.

وغيرت أسعار النفط مسارها لتتجه للارتفاع بعد الوقائع الخاصة بقطاع الشحن اليوم، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5 بالمئة إلى 101 دولار للبرميل.

وقبل إعلان ترامب، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن المفاوضين الإيرانيين على استعداد لحضور جولة أخرى من المحادثات.

لكن إيران كانت تقول علنا طوال أمس الثلاثاء إنها لم توافق بعد على الحضور، ولم يغادر الوفد الأمريكي بقيادة جيه.دي فانس نائب ترامب واشنطن.

ولم تفض الجولة الأولى من المحادثات التي انعقدت قبل 11 يوما إلى التوصل لأي اتفاق.

وتريد الولايات المتحدة أن تتخلى إيران عن اليورانيوم عالي التخصيب وعن تخصيبه بدرجه أكبر لمنعها من تطوير سلاح نووي. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وتطالب بإنهاء الحرب ورفع العقوبات والتعويض عن أضرار الحرب والاعتراف بسيادتها على المضيق.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمقتل شخصين في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان اليوم، وقالت جماعة حزب الله إنها أطلقت طائرة مسيرة هجومية على القوات الإسرائيلية في الجنوب، مما زاد من توتر وقف إطلاق النار بين الجماعة، المدعومة من إيران، وإسرائيل.

ووقف إطلاق النار في لبنان شرط أساسي لموافقة إيران على بدء المفاوضات.

(إعداد دعاء محمد وبدور السعودي ومروة سلام ونهى زكريا ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)