إيران تشدد قبضتها على مضيق هرمز بعد تعليق أمريكا للهجمات الجديدة

واشنطن/دبي/إسلام اباد 23 أبريل نيسان (رويترز) – احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز مع تشديد قبضتها على ممر الشحن الاستراتيجي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات عليها إلى أجل غير مسمى، دون مؤشرات تلوح في الأفق على استئناف محادثات السلام.

ولم يتضح بعد وضع وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين، وكان من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع. وفي تحول حاد في الموقف بعد التهديد باستئناف القصف، أعلن ترامب يوم الثلاثاء ما بدا أنه قرار أحادي الجانب بتمديد وقف إطلاق النار حتى تدرس الولايات المتحدة اقتراحا إيرانيا لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين.

لكن المسؤولين الإيرانيين لم يذكروا أنهم وافقوا على أي تمديد لوقف إطلاق النار، وانتقدوا قرار ترامب الإبقاء على الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على التجارة البحرية الإيرانية، والذي تصفه طهران بأنه عمل حربي في حد ذاته. وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.

وكتب قاليباف على وسائل التواصل الاجتماعي أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل هذا “الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار”.

وقال في أول رد له على قرار ترامب “لم تحققوا أهدافكم من خلال العدوان العسكري ولن تحققوها بالترهيب أيضا… الطريق الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني”.

وذكر مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أمس الأربعاء أنه تمت إقالة وزير البحرية جون فيلان في تعديل جديد بوزارة الدفاع (البنتاجون). وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إقالة وزير الدفاع بيت هيجسيث لقائد القوات البرية.

وقال البنتاجون إن فيلان سيغادر منصبه “بأثر فوري”، دون أن يوضح سبب ذلك أو يقول ما إذا كان هذا قراره.

وتراجع ترامب مرة أخرى في اللحظة الأخيرة عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية الأخرى في إيران، وحذرت الأمم المتحدة وجهات أخرى من أن قصف تلك المنشآت انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ولم يتحقق تقدم يذكر صوب إنهاء الحرب التي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران في 28 فبراير شباط.

وتشهد المحادثات بين الطرفين حالة من الجمود مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، مما يضع ضغوطا على اقتصادات العالم. وأودت الحرب بحياة الآلاف معظمهم في إيران ولبنان، حيث انضمت جماعة حزب الله المدعومة من طهران إلى القتال ضد إسرائيل.

وقالت شركات شحن ووكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينتين وسحبهما إلى الشواطئ الإيرانية.

واتهم الحرس الثوري السفينتين (إيبامينونداس) التي ترفع علم ليبيريا و(فرانشيسكا) التي ترفع علم بنما بالعمل دون التراخيص المطلوبة والتلاعب بأنظمة الملاحة بهما.

وبحسب مصادر في الأمن البحري، تعرضت سفينة حاويات ثالثة ترفع علم ليبيريا لإطلاق نار في المنطقة نفسها لكنها لم تتضرر واستأنفت الإبحار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة مع فوكس نيوز إن السفينتين لا ترتبطان بالولايات المتحدة ولا إسرائيل، وعليه فإن احتجازهما ليس انتهاكا لوقف إطلاق النار. ووصفت ذلك بأنه “قرصنة”.

وقال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إنه أمر حتى الآن أكثر من 30 سفينة بالعودة أو التراجع إلى حيثما انطلقت في إطار الحصار الأمريكي على إيران. وبعيدا عن الخليج، ذكرت مصادر أن الجيش الأمريكي اعترض ثلاث ناقلات على الأقل ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية وأعاد توجيهها بعيدا عن مواقعها بالقرب من الهند وماليزيا وسريلانكا.

وظل سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد تجاوزه هذا الحاجز أمس للمرة الأولى منذ أسبوعين.

* وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى

قال ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين “بتأجيل هجومنا على إيران إلى أن يتمكن قادتهم وممثلوهم من التوصل إلى اقتراح موحد… وتنتهي المناقشات، بطريقة أو بأخرى”.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليفيت للصحفيين أن ترامب لم يحدد موعدا نهائيا لتقديم الاقتراح أو انتهاء المناقشات.

وما زالت باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تحاول التقريب بين الطرفين بعد تغيب ممثليهما عن محادثات كانت مزمعة مبدئيا في إسلام اباد يوم الثلاثاء.

ولم تفض الجولة الأولى من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة في إسلام اباد قبل 11 يوما إلى أي اتفاق.

ويريد ترامب من إيران التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب والتوقف عن التخصيب لمنعها من صنع سلاح نووي. وتقول إيران إن برنامجها النووي مدني لأغراض سلمية فقط وتطالب برفع العقوبات وتعويضات عن الأضرار والاعتراف بسيطرتها على المضيق.

ووضعت إيران أيضا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني شرطا لإجراء المحادثات. وقتلت غارات جوية إسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم الصحفية آمال خليل.

وأمس كان أكثر يوم يسقط فيه قتلى منذ إعلان وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام في 16 أبريل نيسان بين إسرائيل ولبنان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس بأن السلطات أعدمت رجلا أدين بأنه على صلة بكل من جماعة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى والاستخبارات الإسرائيلية.

(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)