إيران تعدم المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد

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نفذت السلطات الإيرانية الاثنين حكم الإعدام بحق المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد الذي اوقف في 2020، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية “بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد … هذا الصباح”.

وقضت المحكمة العليا بإعدام شارمهد البالغ 69 عاما بتهمة “الإفساد في الأرض” لتورطه المفترض في هجوم استهدف مسجدا وأوقع 14 قتيلا في 2008.

إلى ذلك، اتُهم شارمهد، وهو مطوّر لأنظمة معلوماتية هاجر الى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى تعتبرها طهران “إرهابية”.

ووصفه موقع ميزان أونلاين بأنه “إرهابي مجرم” و”استضافته دول أميركية وأوروبية وعمل تحت حماية معقدة من أجهزتها الاستخباراتية”. خُطف شارمهد في الإمارات العربية المتحدة ونُقل قسرا إلى إيران في نهاية تموز/يوليو 2020.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة.

اب/ريم/ص ك