إيران تعدم رجلا أدين في هجوم على سفارة أذربيجان بطهران

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أنه تم يوم الأربعاء إعدام رجل متهم بإطلاق النار على سفارة أذربيجان في العاصمة طهران.

وأدى إطلاق النار، الذي وقع في يناير كانون الثاني 2023 وتسبب في مقتل رئيس الأمن بسفارة أذربيجان، إلى تدهور أكبر للعلاقات بين طهران وباكو. ووصفت أذربيجان إطلاق النار بأنه “عمل إرهابي”.

وذكرت ميزان أن السلطة القضائية خلصت إلى أن الهجوم كان “لأسباب شخصية”.

وقال المتهم خلال محاكمته، بحسب ميزان، “ظننت أن زوجتي كانت في سفارة أذربيجان بطهران ولم تكن ترغب في مقابلتي فقررت أن أذهب إلى هناك ببندقية كلاشنيكوف”.

وقالت وزارة الخارجية في أذربيجان في بيان صدر يوم الأربعاء إنها كانت تتوقع من الجانب الإيراني إقرار “أشد عقوبة” جراء هذا الهجوم. وأضافت أن تنفيذ حكم الإعدام جرى بحضور اثنين من موظفي السفارة.

والعلاقات بين البلدين الجارين متوترة إذ تتهم باكو طهران بالتمييز ضد الأقلية العرقية الأذربيجانية الكبيرة. وعبرت إيران عن مخاوفها بشأن علاقات أذربيجان مع إسرائيل، فضلا عن التغييرات الحدودية المحتملة في أعقاب الصراع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان.

وسافر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشهر الماضي إلى باكو حيث قال إن طهران تأمل في حل جميع القضايا وتعزيز العلاقات الثنائية.