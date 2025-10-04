The Swiss voice in the world since 1935
إيران تعلن إعدام ستة أشخاص دينوا بتهمة الإرهاب (قضاء)

أعلنت السلطة القضائية في إيران السبت أنها نفذت حكم الإعدام بستة أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة “إرهابية” ودينوا بتهمة شن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد.

وقالت السلطات القضائية عبر موقع “ميزان أونلاين”، “نفذ فجر اليوم حكم الإعدام في حق ستة انفصاليين إرهابيين ارتكبوا في السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات مستهدفين أمن محافظة خوزستان”.

ولم تكشف في الوقت الحاضر هويات هؤلاء الأشخاص وتفاصيل توقيفهم ومحاكمتهم.

لكن الموقع أفاد بأنهم ضالعون في قتل أربعة عناصر أمن اثنان منهم من الشرطة والاثنان الآخران من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في 2018 و2019.

وذكر التقرير أنهم “اعترفوا بالتخطيط لأعمال تخريب وتنفيذها كصنع وزرع قنابل وتفجير محطة خرمشهر للغاز”.

وتتهم إيران مراراً عملاء إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب تستهدف البنى التحتية في البلاد، خصوصاً النووية منها. كذلك، أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن عمليات تخريب في المناطق الحدودية الغربية أو في جنوب البلاد.

كذلك، نفذت السلطات الإيرانية السبت حكم الإعدام شنقا بسامان محمدي بعد إدانته بتهمة “الحرابة” لاتهامه بالانتماء إلى مجموعة إرهابية وتكفيرية.

وأدين محمدي الذي أوقف عام 2013 بالضلوع في قتل إمام في مدينة سنندج بغرب إيران وفي عمليات سطو مسلح وخطف.

ونفذت عمليات الإعدام بعد أقل من أسبوع على إعلان إيران شنق رجل وصفته بأنه جاسوس لإسرائيل.

وتُنفَّذ عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة من الجرائم الخطرة، وتحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وفقا لمنظمات حقوقية، من بينهما منظمة العفو الدولية.

وعادة ما تُنفذ عقوبة الإعدام شنقا في إيران.

رخ/غ ر-دص

