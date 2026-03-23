إيران تنفذ أحكاما نهائية صدرت بحق مدانين على صلة باحتجاجات يناير

دبي 23 مارس آذار (رويترز) – قال حمزة خليلي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية اليوم الاثنين إن قضايا من اعتقلوا خلال احتجاجات شهدتها البلاد مطلع هذا العام تم البت فيها ويجري الآن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم.

واجتاحت احتجاجات مناهضة للحكومة البلاد في يناير كانون الثاني، وأخمدتها حملة قمع وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية عن خليلي قوله “تم البت في قضايا العناصر الإرهابية ومثيري الشغب (فيما يتعلق بأحداث) يناير. وصدرت أحكام نهائية في بعضها، ويجري حاليا تنفيذها. ونفذت أحكام في بعض القضايا خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم الإعلان عنها. لن يكون هناك أي تساهل مع المدانين في هذه القضايا”.

وفي الأسبوع الماضي، أعدمت إيران ثلاثة رجال بعد إدانتهم بقتل اثنين من أفراد الشرطة خلال الاضطرابات التي وقعت في وقت سابق من العام، مما أثار مخاوف بين جماعات معنية بحقوق الإنسان، مثل هنجاو، من أن طهران تسرع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين ومحتجين في وقت تتصاعد فيه الضغوط العسكرية والدولية عليها.

وقال خليلي إن السلطة القضائية لن تتهاون مع من قال إنهم “متسللون ومرتزقة وخونة يتعاونون مع العدو” في وقت اعتقلت فيه السلطات مئات خلال الشهر الجاري منذ بدء الحرب.

(إعداد مروة غريب وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)