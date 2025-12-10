ابنة ماتشادو تتسلم جائزة نوبل للسلام نيابة عنها في أوسلو

تسلمت آنا كورينا سوسا، ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام الأربعاء في أوسلو نيابة عن والدتها التي يتوقع وصولها قريبا إلى النروج قبل عودتها إلى بلادها.

وتسلمت آنا كورينا سوسا ماتشادو الجائزة نيابة عن والدتها التي تعذّر عليه الوصول في الوقت المحدّد لمراسم التوزيع، وتلت خطاب شكر أعدّته المعارضة البالغة 58 عاما والتي تعدّ أشرس معارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي جدّد ولايته الرئاسية العام الماضي إثر انتخابات ندّدت المعارضة بالتزوير الذي شابها.

وقالت آنا في أحد المباني الحكومية التاريخية في أوسلو بحضور الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وعدّة زعماء من أميركا اللاتينية لديهم توجهات أيديولوجية مماثلة لتوجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لنيل الديموقراطية، لا بدّ من الاستعداد للنضال من أجل الحرية”.

وأشارت إلى عمليات الاختطاف والتعذيب والمطاردة التي تطال المعارضين، مندّدة بـ”جرائم ضدّ الإنسانية وثقتها الأمم المتحدة” و”إرهاب دولة يخنق إرادة الشعب”.

أقامت ماتشادو في الخفاء في فنزويلا في آب/أغسطس 2024، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي مُنعت من خوضها. ويعود آخر ظهور علني لها إلى 9 كانون الثاني/يناير، عندما شاركت في تظاهرة في كراكاس احتجاجا على تنصيب الرئيس اليساري نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.

ولا تعترف الولايات المتحدة وجزء من المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/يوليو 2024 وفاز فيها مادورو بولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

ونددت المعارضة بالانتخابات وقالت ان تزويرا شابها وأعلنت فوز زعيمها إدموندو غونزاليس أوروتيا المقيم حاليا في المنفى والذي حضر الحفل في أوسلو الأربعاء.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام للمعارضة البالغة 58 عاما في 10 تشرين الأول/أكتوبر، تقديرا لجهودها في تعزيز الانتقال الديموقراطي في فنزويلا.

– دعوة مادورو الى التنحي –

والأربعاء، دعت لجنة نوبل مادورو إلى التنحي، منتقدة توجهه الاستبدادي.

وقال رئيس اللجنة يورغن واتني فريدنيس مخاطبا الرئيس الفنزويلي “سيد مادورو، اقبل نتائج الانتخابات وتنحَّ!”.

وأضاف وسط تصفيق حار “ضع الأساس لانتقال سلمي إلى الديموقراطية، فهذه هي إرادة الشعب الفنزويلي. لقد أضاءت ماريا كورينا ماتشادو والمعارضة الفنزويلية شعلة لا يمكن أن يطفئها لا التعذيب ولا الكذب ولا الخوف”.

وفي اتصال مع فريدنيس قبيل حفل التسليم، أعربت ماتشادو عن “الحزن والأسف” لعدم تمكّنها من الوصول في الوقت المحدّد، مؤكّدة أنها في طريقها إلى أوسلو.

وأشارت إلى أن “أشخاصا كثيرين جازفوا بحياتهم ليتسنّى لي السفر إلى أوسلو”.

ومن غير المعلوم بعد كيف تمكّنت من مغادرة فنزويلا.

الشهر الماضي، صرّح المدعي العام الفنزويلي لوكالة فرانس برس أن ماتشادو ستُعتبر “فارَّة” من العدالة إذا غادرت البلاد، مؤكدا أنها متهمة “بالتآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب”.

ويعني مجيئها إلى أوسلو أنها قد لا تتمكن من العودة إلى فنزويلا وفي هذه الحال، قد لا تعود قادرة على قيادة المعارضة الفنزويلية من المنفى.

– “فنزويلا حرّة” –

واعتبرت بينيديكت بول المتخصصة في شؤون أميركا اللاتينية بجامعة أوسلو الثلاثاء “أن (ماتشادو) تُخاطر باعتقالها إذا عادت، على الرغم من أن السلطات تحفظت في تعاملها معها مقارنة بغيرها، لأن الاعتقال سيكون له أثر رمزي بالغ”.

وأضافت لوكالة فرانس برس “من جهة أخرى، هي زعيمة للمعارضة بلا منازع، ولكن إذا بقيت في المنفى لفترة طويلة، أعتقد أن هذا سيتغير وستفقد تأثيرها السياسي تدريجا”.

وأكّدت آنا ابنة ماتشادو أن والدتها ستعود “قريبا جدّا” إلى فنزويلا، مشيرة إلى أنها “تريد العيش في فنزويلا حرّة ولن تتخلّى يوما عن حلمها هذا”.

وتقام تظاهرات مؤيّدة لماتشادو وأخرى مناهضة لها في العاصمة النروجية الخاضغة لتدابير أمنية مشدّدة.

وفي حين يُشيد بها كثر لجهودها في سبيل الديموقراطية في فنزويلا، ينتقدها آخرون لتشابه أفكارها مع أفكار ترامب الذي أهدته جائزة نوبل.

كما دافعت ماتشادو عن نشر ترامب قوات عسكرية أميركية كبيرة في منطقة الكاريبي حيث تشن غارات أوقعت عشرات القتلى على قوارب تزعم واشنطن من دون تقديم أي دليل أنها متورطة في تهريب المخدرات.

من جانبه، يؤكد مادورو أن هدف ترامب الحقيقي هو إطاحته والاستيلاء على احتياطيات النفط الفنزويلية.

وتسلم الأربعاء كذلك جوائز نوبل في مجالات الأدب والكيمياء والطب والفيزياء والاقتصاد في ستوكهولم في حضور الملك كارل السادس عشر غوستاف.

