اتحاد نقابي يحث صندوق النرويج‭ ‬السيادي على سحب استثماراته من شركات تساعد إسرائيل

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أوسلو (رويترز) – قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج لرويترز إن صندوق الثروة السيادي النرويجي‭‭ ‬‬الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة سحب الاستثمارات القائمة.

واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويؤثر غالبا على السياسات التي تتجاوز قضايا حقوق العمال التقليدية.

وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة “نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف كروجشتاد إن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.

وقال على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج “هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن… بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية”.

ولم ترد بعد السفارة الإسرائيلية في أوسلو بعد على طلب التعليق.

وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه “خاطئ في جوهره” ومتحيز.

وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج رسالة بتاريخ 10 أبريل نيسان، اطلعت عليها رويترز، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

(الدولار = 10.3668 كرونة نرويجية)