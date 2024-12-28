اتفاق مبدئي بين منغوليا وأورانو لتطوير منجم كبير لليورانيوم

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اتفقت منغوليا وأورانو (أريفا سابقا) على استثمار 1,6 مليار دولار لتطوير منجم كبير لليورانيوم، وهي خطوة منتظرة منذ أمد وما زالت تتطلب موافقة البرلمان المنغولي عليها، حسبما أعلنت الشركة الفرنسية المختصة في المجال النووي السبت.

ويُنتظر إبرام الاتفاق منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنجم الاستراتيجي، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس المنغولي إلى فرنسا.

وقالت أورانو لوكالة فرانس برس السبت “تتمّ مراجعة مسودّة الاتفاق في البرلمان المنغولي حاليا”، مضيفة أنّ هذه “خطوة مهمة نحو توقيع اتفاق الاستثمار لتطوير واستغلال منجم زوفتش-أوفو لليورانيوم”.

من جهتها، قالت الحكومة المنغولية في بيان نقلته الصحف إنّ مسودّة الاتفاق تنصّ على استثمار كامل بقيمة 1,6 مليار دولار، وذلك عبر استثمار أولي قدره 500 مليون دولار وأول إنتاج فعلي في العام 2027.

ولفتت الشركة الفرنسية إلى أن المخزون “الذي اكتشفه الجيولوجيون في أورانو” في جنوب غرب البلاد “يعدّ مخزونا رئيسيا” يضع “منغوليا في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي من حيث موارد اليورانيوم، مع إمكانات تصل إلى 87 ألف طن”.

يتمّ تطوير المشروع منذ عدّة سنوات من قبل “بادراخ إنرجي” وهي شركة مشتركة بين أورانو وشركة موناتوم العامّة في منغوليا.

وتعتمد منغوليا، وهي دولة غير ساحلية شاسعة بين الصين وروسيا، على ثرواتها الباطنية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد تاريخيا على الزراعة.

إضافة إلى النحاس، تعدّ منغوليا مصدّرا رئيسيا لخام الحديد والفحم.

وتعمل شركة “أورانو ماينينغ” في منغوليا منذ 25 عاما، عبر أنشطة التعدين لشركة أريفا التي استحوذت عليها المجموعة.

ووافقت أريفا في بداية كانون الأول/ديسمبر على دفع غرامة بقيمة 4,8 مليون يورو مقابل إسقاط الملاحقات القضائية ضدّها في باريس بتهم فساد على صلة بموظفين عامين في منغوليا بين العامين 2013 و2017.

وبموجب هذا الإجراء، وافقت “أورانو ماينينغ” على تولّي مسؤولية برنامج امتثال بقيمة تصل إلى 1,5 مليون يورو خلال ثلاث سنوات، بإشراف الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.

وفي العام 2022، أنتجت أورانو 7500 طن من اليورانيوم من مواقعها في كندا وكازاخستان والنيجر.

لكن بعدما شهدت النيجر انقلابا عسكريا في نهاية تموز/يوليو، اضطرت شركة سومير التابعة لأورانو إلى التوقف عن إنتاج اليورانيوم المركّز.

بل/ناش/ح س