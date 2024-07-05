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اتهامات لـ”نستله” في فرنسا بقضية تلوث بكتيري قاتل في منتجات بيتزا تابعة لها

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أعلنت شركة “نستله” بفرعها الفرنسي الجمعة توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في تحقيق بشأن تلوث منتجات بيتزا من ماركة بويتوني التابعة للمجموعة العملاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية، يُشتبه في أنه تسبب بوفاة طفلين، في فضيحة ألحقت أذى كبيراً بسوق البيتزا المجمدة.

كما يُشتبه في أن منتجات البيتزا الملوثة هذه تسببت في أمراض لعشرات الأطفال، مع مخاوف من تبعات خطرة تشمل تلف الكلى على سبيل المثال.

ووُجّه الاتهام إلى شركة تابعة لـ”نستله” تدير مصنعاً في كودري (شمال فرنسا) حيث تُصنع البيتزا، وشركة “نستله فرنسا” في “الثاني من تموز/يوليو والرابع منه على التوالي”، وفق بيان للشركة.

وقال ناطق باسم “نستله فرنسا” إن التهم تشمل “القتل غير العمد، والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع”.

وتعذّر اتصال وكالة فرانس برس الجمعة بالنيابة العامة في باريس للحصول على تعليق منها.

وقال المحامي بيار ديبويسون الذي يمثل حوالى ستين من الضحايا لوكالة فرانس برس إن “هذه خطوة حاسمة في فهم أصول هذه المأساة. العائلات الكثيرة التي أمثّلها كانت تنتظر ذلك بفارغ الصبر”.

وأضاف “لا يسعنا إلا أن نأمل بأن يؤدي القرار الاتهامي بحق شركة نستله إلى تشجيع مجموعات الأغذية الزراعية الكبيرة بقوة على تعزيز الضوابط الداخلية بشكل كبير من أجل ضمان سلامة الأغذية للمستهلكين”.

وعلّق فرانسوا لافورج، محامي جمعية “فودووتش فرانس” Foodwatch France المدافعة عن المستهلكين، قائلاً “إن العدالة الجنائية تمضي قدماً أخيراً في هذه القضية مع عواقب وخيمة، ونأمل في أن يساعد ذلك في تصفية كل المسؤوليات، مهما كانت”.

كلو-سب-ميل/جك/الح

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