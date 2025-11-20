The Swiss voice in the world since 1935
اتّهام نائبة أميركية بسرقة مبلغ مخصص للكوارث قدره خمسة ملايين دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت السلطات القضىائية الأميركية توجيه الاتهام لنائبة ديموقراطية عن فلوريدا باختلاس خمسة ملايين دولار من الصندوق الفدرالي المخصص لحالات الكوارث، مشيرين إلى أنها استخدمت المبلغ لتمويل حملتها الانتخابية عام 2021. 

وجاء في بيان لمكتب المدعي العام الأميركي أن النائبة شيلا شيرفيلس-ماكورميك، وهي ديموقراطية منتخبة عن جنوب فلوريدا، متّهمة بالتعاون مع شقيقها وآخرين للاحتفاظ بمبلغ زائد قدره خمسة ملايين دولار حصلت عليه شركة الرعاية الصحية المملوكة لعائلتها مقابل عقد توظيف للتطعيم ضد كوفيد-19.

وذكر البيان أن المبلغ، ومصدره “الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ”، وصل عن طريق الخطأ إلى حسابات الشركة العائلية في تموز/يوليو 2021.

ويُشتبه بأن الديموقراطية البالغة 46 عاما قامت بعد ذلك بغسل هذه المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها وتحويلها إلى مساهمات في الحملة الانتخابية.

وجرى ذلك عبر “تحويل أموال من عقد كوفيد-19 الممول من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ إلى أصدقاء وأقارب تبرعوا بعد ذلك للحملة وكأنهم يستخدمون أموالهم الخاصة”، بحسب المدعين الفدراليين.

وتواجه شيرفيلس-ماكورميك حال إدانتها حكما بالسجن لمدة أقصاها 53 عاما.

سلا/لين/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

