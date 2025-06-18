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ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الروسي على كييف إلى 28 شخصا

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ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم الروسي الواسع النطاق على كييف والذي وقع ليل الاثنين الثلاثاء إلى 28 شخصا، بعد انتشال جثث إضافية من تحت الأنقاض.

وقالت أجهزة الطوارئ الحكومية ورئيس البلدية إن الهجوم الروسي بواسطة المسيرات والصواريخ أوقع 28 قتيلا على الأقل في واحدة من أكثر حصائل الخسائر البشرية فداحة في كييف منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات.

كذلك أصيب في الهجوم أكثر من 130 شخصا.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بمشاهدة عناصر إغاثة ينقلون أكياس جثث من مدخل مبنى سكني أصيب بأضرار.

وتستخدم فرق الإغاثة آليات ثقيلة لرفع الركام.

وجاء في منشور لرئيس البلدية فيتالي كليتشكو على شبكة للتواصل الاجتماعي “حاليا، تم تأكيد مقتل 28 من سكان كييف. لا يزال عمال الإنقاذ يعملون في مواقع الدمار”.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الحكومية الحصيلة نفسها، مشيرة إلى أن 23 من القتلى كانوا في مبنى مؤلف من تسعة طوابق.

وأطلقت روسيا عشرات المسيّرات والصواريخ على كييف ليل الإثنين الثلاثاء في ما وصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنها “واحدة من أفظع الهجمات” التي شنتها موسكو على كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن روسيا “شنت سلسلة من الضربات بأسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة فضلا عن ضربات بمسيرات على منشآت للصناعات العسكرية” في منطقة كييف وزابوريجيا (الوسط الشرقي).

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كثفت موسكو هجماتها على الرغم من جهود وساطة أميركية لوقف إطلاق النار. والمحادثات على هذا المستوى تراوح مكانها.

وترفض موسكو هدنة “غير مشروطة” تدفع كييف وحلفاؤها الأوروبيون باتّجاهها، في حين ترفض أوكرانيا مطالب روسيا بتخلّيها عن أراض وعن الدعم الغربي.

بور-فش/رك-ود/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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