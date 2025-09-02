The Swiss voice in the world since 1935
ارتفاع طفيف للتضخم في منطقة اليورو في آب/أغسطس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ارتفع التضخّم بشكل طفيف في آب/أغسطس في منطقة اليورو إلى 2,1 % على أساس سنوي، في مقابل 2,0 % في تموز/يوليو، ليتخطّى بقليل الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، بحسب ما كشف مكتب الإحصاءات يوروستات الثلاثاء.

ويعزى هذا الارتفاع الذي تخطّى بقليل توقّعات المحلّلين الذين استشارتهم “بلومبرغ” وكانوا يتوقّعون أن تبقى النسبة عند 2 % إلى تباطؤ انخفاض أسعار الطاقة خصوصا. وقد انكمشت أسعار المحروقات بنسبة 1,9 % في آب/أغسطس على أساس سنوي، في مقابل تراجع بمعدّل 2,4 % الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية أقلّ بقليل (3,2 % في مقابل 3,3 % في تموز/يوليو)، كما حال أسعار الخدمات (-0,1 % إلى 3,1 %). وظلّت أسعار السلع الصناعية مستقرّة بحدود +0,8 %.

وبقي التضخّم الكامن، المقوّم بعد تقلّبات أسعار الطاقة والمواد الغذائية والذي يشكّل مرجعا للخبراء، مستقرّا بحدود 2,3 % بمعدّل سنوي في بلدان منطقة اليورو العشرين.

وقد تخفف هذه النتائج التوقّعات بشأن تليين نقدي جديد من البنك المركزي الأوروبي الذي خفّض معدلات الفائدة مرات عدة منذ حزيران/يونيو 2024 لإنعاش النموّ الاقتصادي. ومن المرتقب أن يصدر قراره في هذا الشأن في 11 أيلول/سبتمبر.

وفي تموز/يوليو، أبقى المصرف معدّلات الفائدة على حالها بعد خفضها مرارا ريثما يتسنّى له تقييم تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن. وفي الأثناء، اتّفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رسوم جمركية بنسبة 15 % على الواردات الأوروبية.

وفي منطقة اليورو، تراجع التضخّم إلى حدّ بعيد بعدما بلغ نسبة قياسية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بحدود 10,6 % إثر ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية النزاع في أوكرانيا.

فبو/م ن/ح س

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

