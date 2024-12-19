استئناف الحركة التجارية على الحدود الأردنية ـ السورية بعد توقف لنحو أسبوعين

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استؤنفت الحركة التجارية على الحدود بين الأردن وسوريا بعد توقف استمر نحو أسبوعين إثر إعلان المملكة غلق الحدود مع الجارة الشمالية سوريا بسبب “الأوضاع الأمنية”.

قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة الخميس للصحافيين عند معبر جابر-نصيب الحدودي بين البلدين أن “قرابة 500 شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، كما أن نحو 150 شاحنة عبرت من سوريا إلى دول مختلفة عبر الأردن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة”.

واضاف أن “الأردن سمح للسوريين بالتصدير عبر الأردن لكل دول العالم عبر نظام +الترانزيت+”.

وأوضح القضاة أن “هناك أكثر من 210 شاحنات متوقع دخولها الخميس من الأردن إلى سوريا عبر مركز حدود جابر والعدد في ارتفاع يومي”.

وبحسب الوزير فأن “عددا كبيرا من الشاحنات دخلت من الأردن عبر سوريا إلى لبنان في إطار حرص الأردن أيضا على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع”.

وأكد على “وجود خلية عمل لتسهيل عمل مركز حدود جابر وضمان سير الحركة التجارية عبر المركز الحدودي بشكل كامل، وعلى الإيعاز لكافة الجهات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة إدخال الشاحنات والبضائع إلى سوريا”.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس عشرات الشاحنات الأردنية والسورية تدخل عبر المنفذ الحدودي بين البلدين.

وقال سائق الشاحنة السوري عبدو عودة لوكالة فرانس برس إن “شاء الله ترجع الأمور والحركة (التجارية) لفترة ما قبل 2011 ولكن بدون نظام بشار الأسد”.

وأضاف “سوريا كانت محاصرة وكانت الحركة التجارية سيئة جدا ولكن معنوياتنا عالية اليوم ونأمل ان تفتح كل الطرق أمامنا نحن سواق السوريين كي نتمكن من الذهاب الى جميع الأماكن”.

من جهته، قال محمد أحمد حسين وهو سائق شاحنة سوري لفرانس برس “نأمل ان يزداد التبادل التجاري بين الأردن وسوريا وأن تفتح لنا كل أسواق دول الخليج”.

وكان الأردن قرر في السادس من الشهر الحالي غلق معبر جابر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا البلد المجاور قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب “الأوضاع الأمنية” في سوريا.

وأغلق معبر جابر مرات عدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوريا منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

ستر-كط/ب ح