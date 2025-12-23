The Swiss voice in the world since 1935
استقالة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل من الهيئة النقابية المأزومة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قدّم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الثلاثاء استقالته، وفق ما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في هذه المركزية النقابية ذات الدور الاجتماعي والسياسي البارز في تونس والتي تواجه أزمة داخلية وتوترا مع السلطة.

 ويتولى الطبوبي منذ 2017 قيادة الاتحاد الذي نال مع جانب ثلاث منظمات تونسية أخرى جائزة نوبل للسلام عام 2015 لمساهمته في الانتقال الديموقراطي.

وأوضح مسؤول في الاتحاد طلب عدم ذكر اسمه أن الطبوبي “أودع استقالته مكتب الضبط” في الاتحاد. واشار إلى أن من المفترض بالاتحاد أن يتخذ قرارا في شأن استقالة الطبوبي.

وشرح أن استقالة الأمين العام للاتحاد تعود إلى “خلافات داخلية، وخصوصا في ما يتعلق بموعد انعقاد المؤتمر المقبل”.

وشهد الاتحاد في الآونة الأخيرة توترات داخلية حادة، إذ يندّد بعض أعضائه بانعدام الشفافية في إدارة الطبوبي، ويطالبون بتجديد القيادة. ونظّم معارضون اعتصاما أمام مقر الاتحاد في وسط تونس، مطالبين بعقد مؤتمر استثنائي.

كذلك يتعرض الاتحاد لضغوط من السلطة، إذ دافع الرئيس قيس سعيد عن المتظاهرين الذين طالبوا برحيل قادته واتهموهم بالفساد، بعدما كان حظي بدعم مشروط من هذه الهيئة النقابية لدى تفرّده بالسلطة عام 2021.

أما الاتحاد فقرر تنفيذ إضراب عام في 21 كانون الثاني/يناير المقبل، منتقدا ما وصفه بـ”نسف الحوار الاجتماعي” مع الدولة.

كل-إيبا/ب ح

