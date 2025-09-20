اضطرابات في مطارات أوروبية كبرى بسبب هجوم سيبراني

تشهد مطارات أوروبية كبرى، من بينها مطارات بروكسل وبرلين ودبلن وهيثرو في لندن، اضطرابات السبت بسبب هجوم سيبراني على برمجيات من تصميم شركة كولينز أيروسبايس لتسجيل الركاب الذين انتظروا ساعات طويلة قبل اتمام معاملتهم.

وقالت شركة كولينز أيروسبايس في بيان مقتضب “أُبلغنا بعطل إلكتروني في برنامجنا +ميوز+ (MUSE) في مطارات عدة”، مضيفة أنّ التأثير “يقتصر على التسجيل الإلكتروني للمسافرين وتسليم الأمتعة”.

ولم تكشف الشركة أي تفاصيل حول مصدر هذا الهجوم.

وكشف مطار بروكسل من جهته على موقعه أن “الهجوم الإلكتروني” وقع “مساء الجمعة”، مشيرا إلى أن ذلك “أثر على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير رحلات وإلغاء أخرى” وتوجّب أن تتم عمليات التسجيل يدويا.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس طوابير طويلة أمام مكاتب تسجيل الصعود الى الطائرة.

وفي لندن، شاهدت مراسلة وكالة فرانس برس في مطار هيثرو، وهو المطار الدولي الرئيسي في العاصمة، طوابير طويلة كذلك أمام معظم مكاتب التسجيل.

وأشار المطار الى أنه تأثر أيضا بهذه الاضطرابات.

وقالت روان (41 عاما)، وهي مهندسة معمارية كان من المقرر أن تسافر إلى السعودية الساعة 14,45(13,45 بتوقي غرينتش) “ابلغونا أن النظام لا يعمل (…) عادة هناك عدد كبير من الناس، لكن اليوم العدد أكبر بكثير”.

وقالت مسافرة جزائرية (30 عاما) لم تكشف عن اسمها، إنها تنتظر منذ أكثر من ساعة لفحص أمتعتها. وأضافت “لا يوجد أي حركة على الإطلاق. يقولون إنهم مضطرون للقيام بكل شيء يدويا، معربة عن قلقها من تفويت رحلتها الى بلادها.

– هجمات متكررة –

وأوصى مطار هيثرو الركّاب بالتحقّق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران والوصول إلى المطار قبل ساعات عدّة ليتسنّى لهم إتمام إجراءات التسجّيل.

وذكر مطار برلين بدوره على موقعه أنه متأثر بهذه “المشكلة التقنية مع أحد مزودي الخدمات”.

كما أفاد مديرا مطاري دبلن وكورك في أيرلندا ب”تبعات طفيفة” على حركة الملاحة.

وأعلنت الوكالة الناظمة للملاحة الجوّية “يوروكونترول” أن الحادث لم يتسبب في فرض اي تقييد على مراقبة الملاحة الجوية في الشبكة الأوروبية”.

وأضافت أن مطار بروكسل طلب من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المغادرة حتى الساعة الثانية بتوقيت غرينتش الاثنين.

وقالت شركة كولينز أيروسبايس إنها تعمل على حلّ المشكلة “بأسرع وقت”.

وهذه الشركة المتخصّصة في معالجة بيانات الملاحة الجوية تابعة للمجموعة الأميركية للصناعات الجوية والدفاعية “آر تي اكس” التي تزود خدمات التسجيل في 170 مطارا في العالم، بحسب موقعها الالكتروني.

واوضح آلان وودوارد، خبير الأمن السيبراني في جامعة سري لمركز الإعلامي للعلوم، أن هذه الإجراءات التي تستهدف مزودي الخدمات “اصبحت اكتر تواترا، باختراقها نظاما واحدا، وقد تتيح استهداف العديد من المستخدمين، بما في ذلك مؤسسات كبيرة، كما هو الحال هنا” مع المطارات الأوروبية الثلاثة.

وأكدت أنيتا مينديراتا، خبيرة السياحة والطيران والمستشارة في منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، لوكالة فرانس برس، أن الرهان يكمن في “تجنب العدوى”.

وخلال السنوات لأخيرة، تسبّبت العديد من الهجمات والأعطال الإلكترونية باضطرابات في حركة النقل الجوي حول العالم بعدما بات القطاع يعوّل بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية.

وفي تقرير حديث عن التهديدات السيبرانية في الملاحة الجوية، كشفت مجموعة تاليس للصناعات الدفاعية والتكنولوجية عن 27 هجوما ببرمجيات انتزاع الفديات بين كانون الثاني/يناير 2024 ونيسان/أبريل 2025 في القطاع،++ اي بارتفاع وقدره سبعة اضعاف خلال سنة. ++وقد استهدفت هذه الهجمات شركات طيران ومطارات ومتعاقدين.

وفي تموز/يوليو الماضي، اخترق قراصنة معلوماتية نظاما تابعا لشركة كوانتاس الأسترالية للخطوط الجوية يتضمّن بيانات حسّاسة لستة ملايين زبون. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضّت الخطوط الجوية اليابانية لهجوم مماثل.

