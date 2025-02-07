اضطرابات ليلية في تونس إثر اضرام شاب النار في جسده

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اندلعت اضطرابات ليلية في مدينة سوسة الساحلية في شرق تونس بعد ان أضرم شاب عشريني النار في جسده أمام مركز أمني إثر خلاف مع عناصر الشرطة على ما أفاد متحدث قضائي الجمعة.

وقال المتحدث باسم محكمة سوسة وسام الشريف في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية أن الشاب البالغ من العمر 26 عاما قدم “إلى مقر وحدة أمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني، سوسة الجنوبية، بهدف إسترجاع مبلغ مالي محجوز في إطار محضر عدلي حُرّر ضده… من أجل شبهة استهلاكه مواد مخدرة حسب المعطيات الأولية”.

وأضاف الشريف أن الشاب “غادر مركز الأمن ثم عاد بعد حوالي نصف ساعة وفي غفلة من الأعوان عمد إلى إضرام النار في كامل جسده قبل أن يتولى الأعوان التدخل لإخمادها”.

وأضاف أن ليل الخميس-الجمعة، قامت مجموعة من الشباب “باثارة الشغب” امام مركز الشرطة “باستعمال شماريخ (أسهم نارية) وبعض الحجارة وقوارير تحتوي مواد قابلة للإشتعال وقد تم التصدي لهم وتفريقهم من قبل عناصر الأمن”.

وأظهرت مقاطع فيديو تدوالتها وسائل اعلام محلية صدامات أمام مقر مركز شرطة بحي الرياض في سوسة بين عناصر الشرطة ومجموعة من الشباب الذين ألقوا زجاجات حارقة.

نُقل الشاب إلى المستشفى وقالت وسائل إعلام محلية إن وضعه الصحي “حرج”.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ليلقى حتفه، ما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

شهدت تونس عدة حوادث انتحار باضرام النار وخصوصا في المناطق الداخلية المهمّشة.

وفي 25 كانون الثاني/يناير الفائت، قضى رجل في وسط العاصمة تونس بعد إضرامه النار في نفسه وتوجهه نحو شرطي فبادر شرطي آخَر إلى إطلاق النار عليه لحماية زميله. وأسفر ذلك أيضا عن إصابة أحد المارة، بحسب بيان لوزارة الداخلية وعدد من وسائل الإعلام التي قالت إن الواقعة حصلت قرب كنيس تونس.

وتوفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه اثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان في وسط تونس، في نيسان/أبريل الفائت.

كل-اج/ص ك