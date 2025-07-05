اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري في تركيا

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اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، باكرا صباح السبت، على ما أعلن رئيس بلدية أنقرة مشيرا إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالفساد.

لكن الحزب أدان التوقيفات معتبرا أنها “مناورات سياسية”.

وكتب رئيس بلدية أنقرة المنتمي لحزب الشعب الجمهوري منصور ياواش على إكس “تم اعتقال رؤساء بلدياتنا في أضنة زيدان كرالا وفي أنطاليا محي الدين بوتشيك وفي آديامان عبد الرحمن توتديري”.

وهذه التوقيفات الجديدة تأتي ضمن تحقيق حول اتهامات بالفساد اعتُقل على أساسها في آذار/مارس رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي أثار سجنُه تظاهرات حاشدة في تركيا هي الأكبر منذ 2013.

وإمام أوغلو هو مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات 2028، وأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

وتشدد حكومة الرئيس إردوغان ضغوطها على الحزب المعارض الذي حقق فوزا ساحقا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024.

وكتب رئيس بلدية أنقرة في منشوره “في نظام ينحني فيه القانون ويتأرجح تبعا للسياسة، وتطبق فيه العدالة على فئة ويتم تجاهلها بحق أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة”.

وأضاف: “لن نرضخ للظلم ولا لانعدام القانون ولا للمناورات السياسية”.

شنت السلطات التركية حملة ضد المعارضة في مطلع تموز/يولو واعتقلت أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري بغرب تركيا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية اسطنبول.

– “أوقفوا اضطهاد المسؤولين المنتخبين” –

دان حزب المساواة وديموقراطية الشعوب (ديم) المؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان الاعتقالات في بيان شديد اللهجة.

وكتبت الرئيسة المشاركة للحزب تولاي حاتم اوغولاري على إكس “اضطهاد المسؤولين المنتخبين يجب أن يتوقف”.

وأضافت أن “عدم احترام قرارات الشعب في صناديق الاقتراع وعدم الإقرار برغبة الشعب يسببان انقسامات عميقة في المجتمع”.

وتابعت “هذه العمليات لا تمثل حلا، بل تسدّ الطريق أمام ديمقراطية حقيقية في تركيا”.

اضطلع حزب ديم في الأشهر الأخيرة بدور رئيسي في نقل الرسائل بين الزعيم الكردي عبدالله أوجلان وأنقرة بهدف إنهاء النزاع المستمر مع الأكراد وتسهيل المحادثات التي أفضت في أيار/مايو إلى إعلان مسلحي حزب العمال الكردستاني وضع حد لنزاعهم المسلح الذي أودى بقرابة 40 ألف شخص.

واعتقالات السبت هي أحدث حلقة في سلسلة من المناورات القانونية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري.

بدأت محكمة في أنقرة الاثنين النظر في قضية يُتهم فيها الحزب بشراء أصوات في الانتخابات لاختيار قيادته عام 2023، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء فوز زعيم حزب الشعب الجمهوري الشعبي أوزغور أوزيل الذي برز لدوره في قيادة احتجاجات آذار/مارس.

وذكرت وكالة الأناضول أن رئيسي بلديتي أضنة وأديامان مرتبطان بقضية فتحها مكتب المدعي العام في اسطنبول بشأن الاشتباه بتزوير مناقصات ورشوة.

وأفاد موقع بيرغون الإخباري أن الشرطة اعتقلت أيضا نائب رئيس بلدية منطقة بُيوك تشكمجه في إسطنبول أحمد شاهين في إطار التحقيق نفسه.

وأضاف الموقع أن رئيس بلدية أنطاليا احتُجز على خلفية تحقيق منفصل فتحه المدعي العام في المدينة السياحية بشأن اتهامات بالرشوة، كما اعتقلت الشرطة ابنه.

بج/دص-غد/ص ك