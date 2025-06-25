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افتتاح أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب

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أعلنت شركة صينية مغربية مشتركة الأربعاء افتتاح مصنع لمكونات بطاريات الليثيوم-أيون للسيارات الكهربائية في غرب المغرب، هو أول مشروع من نوعه في المملكة. 

وتناهز الاستثمارات الإجمالية في المشروع 1,9 مليار يورو، على أن تكون له في نهاية المطاف “طاقة انتاجية تعادل 70 غيغاواط سنويا، أي ما يكفي لتجهيز ما يقارب مليون مركبة كهربائية سنويا”، بحسب بيان لشركة “كوبكو”، وهي مشروع يجمع بين الشركة القابضة الملكية المغربية “المدى” وشركة “جي إن جي آر أدفنسد تكنولوجيز” الصينية المتخصصة في مكونات البطاريات.

من المتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 1800 فرصة عمل ماهرة بشكل مباشر و1800 فرصة عمل أخرى بشكل غير مباشر.

وفي المرحلة الأولى، سيقوم المصنع الواقع في الجرف الأصفر على بعد حوالى 130 كيلومترا من الدار البيضاء، بتصنيع مواد الكاثود الأولية القائمة على النيكل والمنغنيز والكوبالت، وهي “مكونات أساسية للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية وأنظمة التخزين الثابت للطاقة”، وفقا للبيان.

يهدف هذا المشروع غير المسبوق في المغرب إلى تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 120 ألف طن سنويا من مواد الكاثود الأولية و60 ألف طن سنويا من كاثود فوسفات الحديد الليثيوم.

وبعد ذلك، سيتم تجهيز المجمع أيضا بـ”وحدات لتكرير المعادن الاستراتيجية وإعادة تدوير الكتلة السوداء (من البطاريات منتهية الصلاحية) بطاقة معالجة تتجاوز 60000 طن سنويا”، بحسب بيان “كوبكو”. 

يسيطر المغرب، أكبر مصدّر للفوسفات في إفريقيا، على حصة 31% من السوق العالمية لهذا المعدن، بحسب المكتب الشريف للفوسفات، الشركة العامة التي تحتكر استغلاله.

كما أولت المملكة اهتماما كبيرا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بالطاقة المتجددة التي توفر حاليا 38% من الكهرباء المنتجة في البلاد، وتهدف إلى الوصول إلى 52% بحلول عام 2030.

كو/ح س/ب ق

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