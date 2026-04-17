اقتصاد كوريا الشمالية يتعافى بفضل دعم روسيا والصين (تقرير)

يُظهر اقتصاد كوريا الشمالية مؤشرات على التعافي بالتزامن مع تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين، بحسب ما ذكر تقرير لوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية الجمعة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

ويرزح الاقتصاد الكوري الشمالي تحت وطأة ميزانية عسكرية ضخمة تكبح نموّه، إضافة إلى عقوبات دولية ثقيلة بسبب برنامج التسلح النووي.

وتُعد الصين الداعم الرئيسي لهذا الدولة الشيوعية التي تقربت أيضا من موسكو ودعمتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ويبدو أن هذه العلاقات أثمرت إذ تُظهر المؤشرات أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الانكماش ودخل مرحلة تعاف تدريجي، وفق ما جاء في التقرير.

واستأنفت الخطوط الجوية الصينية رحلاتها المباشرة بين بكين وبيونغ يانغ في آذار/مارس بعد توقف دام ست سنوات، كما استؤنفت الرحلات اليومية بالقطار.

وبحسب عدد من الخبراء، تلقت بيونغ يانغ مساعدات اقتصادية وتقنية من موسكو مقابل إرسال مقاتلين إلى جبهات الحرب في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، تواصل كوريا الشمالية برامجها النووية والبالستية غير آبهة بالضغط الدولي.

ولا تنشر كوريا الشمالية أرقاما رسمية عن ناتجها الإجمالي، لكن كوريا الجنوبية قدّرته بنحو ثلاثين مليارا عام 2024.

وفي شباط/فبراير الماضي تعهد الزعيم كيم جونغ أون بتحسين مستوى المعيشة للسكان.

