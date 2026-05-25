اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في بداية المناسك

25 مايو أيار (رويترز) – اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين إلى مشعر منى إيذانا ببدء المناسك وسط أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بسلاسة ويسر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مداخل منى انسيابية شهدت كبيرة في حركة الحشود، “بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، التي سخرت إمكاناتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة”.

وبعد أداء طواف القدوم في المسجد الحرام، توجه بعض الحجيج إلى منى للمبيت اقتداء بسنة النبي محمد. ووصل بعضهم سيرا على الأقدام وانتقل آخرون في حافلات فيما استخدمت شرطة المرور مكبرات الصوت لتوجيه الحشود وتحدث أفرادها بلغات عدة. ويبعد المشعر ستة كيلومترات عن المسجد الحرام.

وأشارت تقارير إعلامية محلية نقلا عن وزارة الداخلية السعودية إلى وصول 1518153 حاجا من خارج المملكة حتى 22 مايو أيار، بينهم 1457514 عبر المنافذ الجوية و54141 عبر المنافذ البرية و6497 عبر المنافذ البحرية، في انتظار صدور الإحصاء النهائي لإجمال أعداد الحجاج بعد اكتمال الموسم.

وأشاد الحجاج بالجهود التي بذلتها السعودية هذا العام لتيسير أداء المناسك على الرغم من حالة التوتر الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة على خلفية حرب إيران.

وقال الحاج الأردني هشام المطارنة لرويترز “بالنسبة للحج هاي السنة مع الظروف المحيطة كان بسلاسة مش طبيعية، والمملكة العربية السعودية وفرت كل الإمكانات لتسهيل العملية هاي. من ساعة ما جينا من الطيارة لحد ما وصلنا إلى هون ما بتشعرش إنه فيه شيء. الوضع طبيعي جدا جدا، ما فيه أي تغيير عن كل سنة. حتى السنة الترتيب أكثر سلاسة بالمعاملات والحركة أسهل بكتير”

* استعدادات مكثفة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الحج والعمرة أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في منى، حيث شملت تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية.

وفي الجانب الصحي، أفادت الوكالة بأن وزارة الصحة سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية لتقديم الرعاية المتكاملة، فيما شغلت الوزارة 66 مركز خدمات وخمسة مختبرات متقدمة ونفذت فرقها الرقابية أكثر من 2800 جولة ميدانية يوميا، مع تحليل نحو 1300 عينة بشكل يومي.

وفي ظل ما شهدته السنوات الماضية من مخالفات لشروط المملكة لأداء الحج، شددت وزارة الداخلية السعودية على أنها ستطَبق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنها القول إنها سترحل “المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وذلك ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة”.

* استغلال الذكاء الاصطناعي

أظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع السعودية ومقاطع مصورة سجلتها رويترز قوات أمن ونقاط تفتيش وأنظمة دفاع جوي نشرتها المملكة في مكة ضمن الاستعدادات لموسم الحج. وقال الفريق محمد البسامي قائد قوات أمن الحج إن السلطات تركز في الاستعدادات على توقع المشكلات المحتملة قبل وقوعها. وأردف يقول في مؤتمر صحفي “لا يوجد لدينا تحديات بمعنى تحديات، لدينا مسؤوليات علينا أن نؤديها بدقة عالية”. وأكد أن السعودية ستزيد الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الحشود الكبيرة، قائلا “المستقبل لإدارة حشود مليونية بهذا الشكل يحتم علينا أن نستخدم الذكاء الاصطناعي وبحيرة البيانات من أجل أن نتنبأ بالرحلات قبل قدومها ونتنبأ أيضا بالكتل والبؤر قبل تشكلها”. وقال اللواء حمود بن سليمان الفرج مدير عام الدفاع المدني إن السلطات أعدت خططا تركز على تحقيق الوقاية وقياس سرعة استجابة الجهات المعنية في المشاعر المقدسة. ويتوجه الحجاج بعد الوقوف بمنى إلى صعيد عرفة منذ فجر غد الثلاثاء لأداء ركن الحج الأعظم لينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم، على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق، التي بانتهائها تُختتم مناسك الحج.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)