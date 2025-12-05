الأرجنتين تعلن عودتها إلى سوق الديون الدولية

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الجمعة، أنّها ستُصدر سندات مقوّمة بالدولار لأجل أربع سنوات، في إشارة إلى عودتها إلى سوق الديون الدولية بعد سبع سنوات.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو إنّ السندات ستحمل معدّل فائدة 6,5 في المئة، وهي أول إصدار من نوعه منذ العام 2018.

وتجري الأرجنتين حاليا مفاوضات مع البنوك للحصول على قرض بقيمة تناهز سبعة مليارات دولار، بينما يتعيّن عليها سداد ديون مستحقّة تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار في كانون الثاني/يناير.

وقال الرئيس خافيير ميلي في منشور على منصة إكس احتفالا بهذه المناسبة، “نحن نعود إلى سوق رأس المال”.

من جانبه، قال كابوتو في مقابلة مع قناة “آي 24″، إنّ “هذا خبر مهم للغاية”، مشيرا إلى أنّه سيساعد على تراكم الاحتياطيات، وهو أحد متطلّبات قرض صندوق النقد الدولي الممنوح للبلاد.

وأضاف الوزير “كان من الصعب جمع الاحتياطيات لأنّه في حين تقوم البلدان الأخرى عادة بإعادة تمويل ديونها، إلا أنّ أننا اضطررنا لسدادها نظرا لعدم قدرة الأرجنتين على الوصول إلى الائتمان”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، سيتم استخدام عائدات إصدار السندات لسداد جزء من الدين المستحق والذي يتعيّن على الأرجنتين أن تقوم به في التاسع من كانون الثاني/يناير.

وتستحق السندات الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2029. وأشار كابوتو إلى أنّ آخر إصدار للسندات في السوق الدولية يعود إلى كانون الثاني/يناير 2018.

