الأردن: مقتل مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل عبر الحدود مع سوريا

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(رويترز) – ذكرت القوات المسلحة الأردنية يوم السبت أن جنودا قتلوا مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل يوم الجمعة عبر الحدود مع سوريا.

وقالت القوات المسلحة في بيان “تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة”.

وأضاف البيان “تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري”.

وكثيرا ما تعلن القوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود، يكون هدفها أحيانا تهريب المخدرات.

وفي يناير كانون الثاني، اتفق الأردن وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والعمل على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير‭ ‬أميرة زهران)