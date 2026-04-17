الأمم المتحدة: أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتِلت في غزة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية 2025

قُتلت أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في قطاع غزة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية العام 2025، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، ما يشكّل أكثر من نصف عدد القتلى الذين أحصت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، سقوطهم خلال الحرب مع إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتروب للصحافيين في جنيف “بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2025، كانت أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة ضحية للغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية الإسرائيلية”، مشيرة الى أن منهن “أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، أي أن المعدل كان مقتل 47 امرأة وفتاة على الأقل يوميا”.

ورجّحت الوكالة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى، مع وجود جثث تحت الأنقاض، ناهيك عن القيود المفروضة على أنظمة الإبلاغ.

واضافت كالتروب أن “نسبة الوفيات بين النساء والفتيات أعلى بكثير من تلك المسجلة في نزاعات سابقة في غزة”.

وخلص تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يشكّلن ما نسبته 15 بالمئة من قتلى نزاع 2008-2009، و22 بالمئة من قتلى نزاع 2014.

ولفتت الهيئة إلى أن الناجيات يواجهن مخاطر يومية تهدّد حياتهن، لا سيما الجوع والنزوح المتكرر والقيود الكبيرة المفروضة على استفادتهن من خدمات أساسية.

وتابعت كالتروب “أُصيبت نحو 11 ألف امرأة وفتاة بجروح بالغة لدرجة أنهن بقين على قيد الحياة بإعاقات دائمة”.

ولفتت إلى أن الحرب غيّرت حياة عائلات فلسطينية بالكامل، إذ باتت نساء هن المعيلات في عشرات آلاف الأسر، بعدما فقدن أزواجهن. وبات يقع على عاتقهن إعالة أسرهن “بدون مدخول أو دعم أو خدمات أساسية”.

وحضّت كالتروب على وضع النساء والفتيات وهنّ الأكثر ضعفا “في صلب الاستجابة الإنسانية” نظرا للنزوح القسري، ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

ونزح حوالى مليون امرأة وفتاة مرارا خلال الحرب، بينما يواجه نحو 790 ألفا انعداما حادا أو حتى كارثيا في الأمن الغذائي، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت كالتروب إن حرب الشرق الأوسط التي أشعلها الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير، فاقمت الصعوبات في غزة بسبب “إغلاق المعابر الحدودية والقيود المفروضة على الدعم الإنساني”.

أما وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس، الذي أُعلن في تشرين الأول/أكتوبر 2025، فقد جاء بعد حرب استمرت أكثر من عامين في غزة، اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس عبر الحدود على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بخرق الهدنة التي أفضت على نحو كبير إلى وضع حد للحرب في القطاع.

لكن إسرائيل تواصل شن ضربات في غزة حيث قُتل 766 فلسطينيا منذ سريان وقف إطلاق النار، وفق وزارة الصحة في غزة، التابعة لحماس.

وبلغ إجمالي عدد القتلى في القطاع 72,345 شخصا منذ بدء الحرب في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

