الأمم المتحدة: أولى شاحنات المساعدات تدخل غزة بعد وقف إطلاق النار

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دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة مكلف الأراضي الفلسطينية عبر منصة إكس.

وأفاد مسؤول مصري بدخول 260 شاحنة مساعدات و16 صهريج وقود إلى غزة من معبري كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة ونيتسانا الحدودي بين مصر وإسرائيل.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس موجودون في الجانب المصري من الحدود، مئات الشاحنات المحمّلة مساعدات إنسانية عند معبر رفح الحدودي وحول العريش، على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب.

وكانت الشاحنات بانتظار التوجه إلى معبري كرم أبو سالم ونيتسانا لتفتيشها قبل السماح لها بالدخول.

وعادت شاحنات فارغة بعدما أفرغت حمولاتها.

وفي وقت سابق، كتب جوناثان ويتال كبير مسؤولي الأراضي الفلسطينية المحتلة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن “وقف إطلاق نار دخل أخيرا حيز التنفيذ في غزة في الساعة 11,15 اليوم، وبدأت أولى شاحنات الإمداد تدخل بعد 15 دقيقة بالكاد على ذلك”، أي في الساعة 9,30 ت غ.

واكد ويتال أن “الشركاء الإنسانيين بذلوا جهدا كبيرا في الأيام الاخيرة تحضيرا لتوزيع مساعدات هائلة في كل انحاء قطاع غزة”.

ودعت الأمم المتحدة الدول المتمتعة بتأثير لدى إسرائيل وحماس والمجموعات المسلّحة التي تنهب القوافل، إلى ممارسة نفوذها لإتاحة وصول المساعدات إلى السكان.

من جهته، كتب توم فليتشر رئيس أوتشا على منصة اكس “نحتاج الى أن تشدد الدول ذات التأثير على اسرائيل وحماس والمجموعات المسلحة التي هاجمت شاحناتنا، على تمكيننا من إيصال هذه المساعدة الحيوية لمن هم في حاجة اليها”.

بعد 15 شهرا من حرب مدمرة، أعلنت إسرائيل الأحد دخول وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ بتأخير حوالى ثلاث ساعات بسبب تأخر حماس في تسليم قائمة بثلاث رهائن يفترض الإفراج عنهن خلال النهار.

ويشهد القطاع الفلسطيني الذي قصفته إسرائيل بلا هوادة منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أزمة إنسانية غير مسبوقة.

في الحرب دمّر قسم كبير من البنى التحتية أو تضرر، لا سيما البنية التحتية الصحية.

ووفقا للرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل أيضا انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع الذي تتهدّده المجاعة وفق الأمم المتحدة.

وفق السلطات المصرية “تمّ الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميا” إلى داخل غزة، بينها “50 شاحنة وقود”.

بور/دص-ب ق-ود/ب ق