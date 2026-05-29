الأمم المتحدة تدرج إسرائيل وروسيا بقائمة العنف الجنسي

29 مايو أيار (رويترز) – أدرجت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إسرائيل وروسيا بقائمة سوداء تضم الدول المشتبه في ارتكابها أعمال عنف جنسي خلال الصراعات، وهي خطوة دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان عزمها قطع جميع علاقاتها مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي تقرير جوتيريش السنوي إلى مجلس الأمن بشأن العنف الجنسي المرتبط بالصراعات العام الماضي، وجه الأمين العام تحذيرا لإسرائيل وروسيا بشأن إمكانية إضافتهما هذا العام إلى قائمة الأطراف “المشتبه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو كونها مسؤولة عنها”.

وأدرج التقرير الأحدث الدولتين وتضمن وصفا مروعا للانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية والروسية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، العدو اللدود لإسرائيل، والتي أدى هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب في غزة، مدرجة بالفعل على القائمة السوداء، وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في منشور على إكس أمس الخميس إن تصنيف إسرائيل مع الجماعة المسلحة يمثل “انحدارا جديدا”.

وأضاف “هذا قرار سياسي! لا علاقة له بالحقائق والواقع!” في منشور آخر للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، والذي ذكر أنه أبلغ بذلك خلال مكالمة هاتفية مع جوتيريش.

ولم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على التقرير الذي قوبل بترحيب من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في منشور على إكس.

* إضرار بالسمعة

ولا يترتب على الإدراج في القائمة اتخاذ تدابير عقابية محددة مثل فرض عقوبات، رغم أن الإشارة إلى الأسماء علنا وفضحها يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة الدول المعنية، كما لا يُسمح للدول التي يتم إدراجها في القائمة بشكل متكرر من المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال دانون إن إسرائيل ردت بالتفصيل على كل ادعاء ودعت ممثلي الأمم المتحدة لزيارة البلاد وفحص الوضع، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك.

وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس “نظرا لأن أنطونيو جوتيريش اختار انتهاك كل معايير الصدق والنزاهة والمهنية، قررت إسرائيل قطع جميع العلاقات مع مكتب الأمين العام وستنتظر حتى يتم تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة”.

ومن المقرر تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام.

وأكدت براميلا باتن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات، والتي أعدت التقرير، خلال إفادة صحفية، إنه كانت هناك دعوة من إسرائيل، لكنها أشارت أيضا إلى وجود خلافات بشأن نطاق الزيارة ومشكلات ذات صلة بإمكانية الوصول والتعاون، وقالت إنه تم تعليقها في نهاية المطاف بسبب الحرب في غزة.

* “اتجاه مقلق للغاية”

وقالت إن حالات العنف الجنسي المرتبطة بالصراعات التي تحققت منها الأمم المتحدة على مستوى العالم ارتفعت بأكثر من 100 بالمئة في 2025 مقارنة مع 2024، ووصفت ذلك بأنه اتجاه مقلق للغاية، ولا يزال مجرد “غيض من فيض”.

وأضافت “يمكن عزو هذا الرقم إلى حقيقة أننا نمر بفترة نشهد فيها عددا لم يسبق له مثيل من الصراعات شديدة العنف، وإلى شعور الجناة بالجرأة… في ظل ظروف تمر فيها هذه الجريمة (العنف الجنسي) دون عقاب”.

وردا على سؤال حول تعليقات دانون خلال إفادة صحفية أمس الخميس، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “يمكنني أن أقول لكم من وجهة نظر الأمين العام، إن بابه يظل مفتوحا أمام ممثلي إسرائيل، مثل 192 دولة عضو أخرى ودولتين مراقبتين”.

جاء في تقرير هذا العام أن في 2025 “تحققت الأمم المتحدة من وقائع متعددة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما في ذلك استخدامه ضمن أشكال التعذيب، ضد 14 رجلا وسبع نساء وتسعة فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية”.

وقال إن 13 حالة وقعت في 2025، و18 حالة في 2023 و2024.

وأضاف التقرير “تضمنت الانتهاكات الاغتصاب، بما في ذلك باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، ومحاولة الاغتصاب، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق النار المتعمد على الأعضاء التناسلية، ولمس الثديين والأعضاء التناسلية، والتفتيش الجسدي والتفتيش الداخلي دون مبرر أمني واضح، والتعرية القسرية والتهديد بالاغتصاب”.

* اغتصاب واغتصاب جماعي

وذكر التقرير “تم ارتكاب جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، التي تكررت في بعض الحالات، ضد تسع ضحايا، غالبيتهن من غزة”، مشيرا إلى أن الجناة من القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية، وأن الجرائم وقعت بشكل أساسي في أثناء الاحتجاز والاستجواب وفي عدة مواقع، بما في ذلك المعسكرات العسكرية، وكذلك عند نقاط التفتيش وخلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن من بين الناجين صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه في بعض الحالات، ومنها واقعة اغتصاب، جرى التقاط صور أو تسجيلات مصورة.

وأضاف التقرير أن العنف الجنسي بحق المحتجزات تضمن في الغالب تهديدات بالاغتصاب والتعرية القسرية واللمس غير المرغوب فيه والتفتيش الجسدي المهين أو المذل دون مبرر بينما تعرض رجال وفتيان للاغتصاب ومحاولات الاغتصاب والضرب على الأعضاء التناسلية.

وتابع التقرير أن هذا أدى إلى إصابة خمسة ضحايا من الذكور بنزيف شديد في المستقيم أو تورم استمر لعدة أيام أو أسابيع.

وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لرصد وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا تحققت من 310 واقعة عنف جنسي مرتبطة بالصراع ارتكبتها قوات مسلحة وقوات أمن الروسية.

وأضاف التقرير أن هذه الحالات، التي شملت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وتشويه الأعضاء التناسلية والصعق بالكهرباء والضرب على الأعضاء التناسلية، طالت 280 رجلا و26 امرأة وأربع فتيات.

(شارك في التغطية رامي أيوب من القدس وديفيد برونستروم من واشنطن – إعداد سلمى نجم وأحمد هشام ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج )