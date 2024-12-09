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الأمم المتحدة تدعو إلى التحلي بالصبر تجاه عودة اللاجئين السوريين

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جنيف (رويترز) – دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي يوم الاثنين إلى التحلي بالصبر بينما يقيّم ملايين اللاجئين السوريين جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما فرص العودة إلى بلادهم بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقال جراندي في بيان أرسله إلى الصحفيين “هناك فرصة كبيرة أمام سوريا للمضي نحو السلام، وأمام شعبها للبدء في العودة إلى بلده”.

وأضاف “ولكن مع استمرار غموض الوضع، يقيم ملايين اللاجئين ما إذا كانت العودة آمنة. فبعضهم متلهف وبعضهم متردد”. ودعا جراندي إلى “الصبر واليقظة” بينما يدرس اللاجئون خياراتهم.

وبدأت دول أوروبية بالفعل يوم الاثنين تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين حتى إشعار آخر.

وقال جراندي إن احتمالات العودة من المرجح أن تعتمد على ما إذا كان القادة الجدد في سوريا سيعطون الأولوية للقانون والنظام.

وأضاف “الانتقال الذي يحترم حقوق جميع السوريين وحياتهم وتطلعاتهم، بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية، أمر بالغ الأهمية حتى يشعر الناس بالأمان”. وأوضح أن المفوضية مستعدة لمساعدة الدول في تنظيم العودة الطوعية.

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