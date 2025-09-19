The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني بالتحدث عبر الفيديو إلى زعماء العالم

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة لصالح السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم خلال أيام، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.

وحصل القرار على تأييد 145 صوتا مقابل خمسة معارضين وامتنعت ست دول عن التصويت.

ومن شأن هذا القرار أن يسمح لعباس وأي مسؤول فلسطيني آخر يتقلد منصبا كبيرا بالمشاركة في اجتماعات أو مؤتمرات الأمم المتحدة عبر الفيديو خلال العام المقبل إذا مُنعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إن القرار الذي اتخذته برفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سيسري على عباس وحوالي 80 مسؤولا فلسطينيا آخر.

وقال الدبلوماسي الأمريكي جوناثان شراير قبل التصويت “لا ينبغي أن تكون معارضة الولايات المتحدة لهذا القرار مفاجئة”.

وأضاف “كانت إدارة ترامب واضحة: يجب أن نحمّل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الامتثال لالتزاماتهما بموجب اتفاقات أوسلو، وبعضها أساسي للغاية، وعن تقويض احتمالات السلام”.

وبموجب “اتفاقية المقر” للأمم المتحدة لعام 1947، فإن الولايات المتحدة ملزمة عموما بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك. ومع ذلك، تقول واشنطن إن بإمكانها رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية.

وسيُسمح لعباس بالظهور عبر الفيديو في قمة ستعقدها الأمم المتحدة يوم الاثنين، بدعوة من فرنسا والسعودية، بهدف حشد الدعم لحل الدولتين. ومن المتوقع أن تعترف عدة دول رسميا بدولة فلسطينية خلال الاجتماع.

ووافقت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا ، بتوافق الآراء ودون تصويت، على أن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد يظهر عبر الفيديو في اجتماع يوم الاثنين.

(إعداد محمد عطية ومحمد أيسم للنشرة العربية)

