الأمم المتحدة تصف مقطع فيديو يظهر مدنيين في غزة يطلبون المساعدة بأنه “مفجع”

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نيويورك (رويترز) – وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك مقطعا مصورا يُظهر آلاف الفلسطينيين وهم يقتحمون يوم الثلاثاء موقعا لتوزيع المساعدات من جانب مؤسسة إغاثة غزة بأنه “مُفجع”.

وأضاف للصحفيين “نحن وشركاؤنا لدينا خطة مفصلة وقائمة على مبادئ وسليمة من الناحية العملية، بدعم من الدول الأعضاء، لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين”.

وتابع “نواصل تأكيد أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل فعال أمر ضروري للحيلولة دون وقوع مجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين أينما كانوا”.