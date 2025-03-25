الأمم المتحدة تقلص الموظفين بنحو الثلث في غزة لمخاوف تتعلق بالسلامة

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جنيف (رويترز) – قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفيها الدوليين في غزة بنحو الثلث مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بجنيف “نسعى لخفض عدد الموظفين الدوليين بنحو الثلث، والسبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة”، وذكرت أن هذا يعني حوالي 30 من أصل 100 موظف دولي.

وأضافت أن الوكالات ذات الصلة تشمل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).