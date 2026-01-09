الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني يعلن من الرياض حلّ المجلس والمتحدث الرسمي ينفي

أعلن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عبد الرحمن الصبيحي الموجود في الرياض على رأس وفد من المجلس، في فيديو عرض عبر قناة “العربية”، أن المجلس حلّ نفسه، فيما نفى ذلك المتحدث باسم الانتقالي.

وقال الصبيحي، في إعلان تلاه بحضور وفد الانفصاليين في الرياض، “نعلن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية”.

وجاء في نص الإعلان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، “نشكر قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل ودعم المملكة للجنوب وقضيته وشعبه”.

ووصل الصبيحي مع وفد يضمّ أكثر من خمسين عضوا من المجلس الانتقالي إلى الرياض الأربعاء للمشاركة في حوار حول مستقبل جنوب اليمن بعد مواجهات دامية بين فريقه المدعوم من الإمارات والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض.

واتّهم مسؤولون في المجلس السعودية باحتجازهم “تعسفيا”.

وتعليقا على الإعلان، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي أنور التميمي الموجود في أبوظبي إنه “خبر مثير للسخرية”.

وأضاف التميمي، في ردّ على سؤال لوكالة فرانس برس، أن هذا الحلّ “ليس حقيقيا”، مضيفا “فقدنا الاتصال بوفدنا المفاوض في الرياض منذ وصوله إليها”.

وتابع أن القرارات المتعلقة بالمجلس الانتقالي الجنوبي “لا يمكن اتخاذها إلا من المجلس بكامل هيئاته وبرئاسة الرئيس”، مضيفا “سيتمّ ذلك فور الإفراج عن الوفد الموجود في الرياض”.

ورحّب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالقرار الذي وصفه بالـ”شجاع”. وأضاف “قرار القيادات الجنوبية بحلّ الانتقالي يوضح الحرص على القضية الجنوبية”.

واستُدعي وفد الانفصاليين إلى الرياض بعد خسارة عسكرية واضحة للمجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.

وكانت قوات المجلس سيطرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، قبل أن تصدّ هذا التقدّم طائرات حربية سعودية وقوات حكومية موالية لها على الأرض، وتجبرها على الانسحاب.

وكان يفترض أن يكون رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي مع الوفد في الرياض، إلا أن التحالف الداعم للحكومة اليمنية بقيادة السعودية أعلن أنه لم يستقلّ الطائرة، وهرب الى الإمارات.

وأوضح مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن الزبيدي قرّر عدم الانضمام إلى الوفد المتجه إلى الرياض بعدما ورده أنه سيُطلب منه حلّ المجلس.

