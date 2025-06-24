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الإسرائيليون يتقبلون انتقادات ترامب برحابة صدر ويتقدمون له بالشكر

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من جانيس ليزانز

حيفا (إسرائيل) (رويترز) – تقبل الإسرائيليون بهدوء يوم الثلاثاء انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتهامه لإسرائيل بانتهاك الهدنة التي توسط فيها مع إيران، وعبروا عن امتنانهم لوساطته وارتياحهم لانتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وجه ترامب توبيخا حادا لإسرائيل في انفعال غير معهود لحليف انضم لحربه الجوية قبل يومين فقط وألقى قنابل ضخمة خارقة للتحصينات على مواقع نووية إيرانية تحت الأرض.

وقال دانييل كوبيلكوف وهو طباخ يبلغ من العمر 27 عاما “بصراحة، لا يهمني كثيرا ما قاله ترامب عن إسرائيل. في النهاية، أعتقد أنه من ساعد حقا في إنهاء هذه الحرب وهذا هو المهم بالنسبة لي”.

وكان كوبيلكوف واحدا من عدة أشخاص تم إجراء مقابلات معهم في حيفا بشمال إسرائيل التي كانت هدفا للصواريخ الإيرانية خلال الصراع. وحيفا ثالث أكبر مدينة في إسرائيل بعد القدس وتل أبيب وتضم أكثر موانئ إسرائيل ازدحاما وقاعدة بحرية.

وقال المؤرخ مارك فولوفيتشي (42 عاما) إن غضب ترامب يبرز اعتماد إسرائيل على الدعم السياسي والعسكري والمالي الأمريكي.

وقالت سيدة تبلغ من العمر 70 عاما وعرفت نفسها باسم إستر فقط “الأمر أشبه بتوبيخ الوالدين للطفل. إنه يوبخنا. لكن الأمر ليس خطيرا… أنا لست سياسية، كما تعلم، وإنما فقط أشعر بذلك.”

وعبر المحامي إفرايم جلازبرج (75 عاما) عن رأي مماثل، وقال “أعتقد أنه كان ضغط الموقف. ولا أعتقد أن هذه مشكلة”.

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