الإمارات: التحقيقات جارية لتحديد مصدر هجوم قرب محطة براكة النووية

reuters_tickers

1دقيقة

17 مايو أَيَّار – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي.

وقالت الوزارة “تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع ثلاث طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة”.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة ومحمد الجبالي-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)