الإمارات تؤمن 38,2% من واردات اليابان النفطية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024

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بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة 27,16 مليون بِرْمِيل أو ما نسبته 38,2% من إجمالي الواردات في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “اليابان استوردت خلال الشهر المذكور، حوالي 71,18 مليون بِرْمِيل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 95,1% أو 67,72 مليون بِرْمِيل، مصدرها ثلاث دول عربية إضافة إلى الإمارات وهي المملكة العربية السُّعُودية، والكويت، وقطر، بالإضافة إلى المنطقة المحايدة +على الحدود بين الكويت والسعودية+”.

واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44,3% من الإجمالي، ومن الكويت 5,19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7,3%، ثم قطر 3,42 مليون بِرْمِيل بنسبة 4,8%، و0,6% من المنطقة المحايدة.

يذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82,5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في تشرين الثاني/نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة، بحسب الوكالة الإماراتية.

هت/كام