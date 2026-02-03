الإمارات تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لمساعدة السودان وسط مساعي أمريكا لحشد المانحين

2دقائق

من سايمون لويس

واشنطن 3 فبراير شباط (رويترز) – تعهدت الإمارات اليوم الثلاثاء بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لصالح صندوق تابع للأمم المتحدة يقدم مساعدات إنسانية للسودان، في ظل ضغوط أمريكية لاستئناف الجهود الرامية إلى التوصل إلى هدنة في الصراع الذي يعصف بالبلاد.

وكان السودان اتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل نيسان 2023، وهو ما تنفيه الإمارات، لكن خبراء في الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين خلصوا إلى أن هذه الاتهامات ذات مصداقية.

وفي كلمة ألقتها خلال حفل للمانحين في واشنطن، قالت وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة إن بلادها تريد التوصل إلى هدنة في الصراع، دون الإشارة إلى ما يثار عن تقديم الإمارات دعما لقوات الدعم السريع.

وقالت نسيبة في وقت سابق إن الإمارات تندد بالانتهاكات التي يرتكبها الطرفان المتحاربان وترغب في رؤية حكومة مستقلة يقودها مدنيون في السودان.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفريقيا مسعد بولس إنه يتوقع أن يصل إجمالي التعهدات الجديدة في فعالية واشنطن إلى 1.5 مليار دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار إضافية للسودان من الولايات المتحدة. ولم تقدّم الدول الأخرى المشاركة تعهدات واضحة بتقديم مساعدات جديدة.

وأسفر الصراع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين وانتشار المجاعة في أنحاء البلاد الشاسعة. واشتدت المعارك في عدة مناطق خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشكلت أحدث جبهة قتال في إقليم كردفان الجنوبية حيث قال الجيش إنه حقق تقدما في الأيام القليلة الماضية.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )