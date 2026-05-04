الإمارات تتهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط فارغة تابعة لأدنوك

القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) – نددت الإمارات اليوم الاثنين بما وصفته “بالاعتداء الإيراني الإرهابي” الذي استهدف ناقلة نفط خام فارغة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بطائرتين مسيرتين أثناء محاولتها المرور عبر مضيق هرمز.

وقالت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الخدمات اللوجستية البحرية لأدنوك، في بيان إن ناقلة النفط الخام براكة التابعة لها تعرضت “لحادث إثر استهدافها بطائرتين مسيرتين إيرانيتين قبالة سواحل عمان. وتؤكد الشركة عدم إصابة أي من أفراد الطاقم. ولم تكن الناقلة تحمل أي شحنة وقت وقوع الحادث”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “شددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين”.

وتمنع إيران مرور جميع السفن تقريبا من الخليج باستثناء السفن التابعة لها منذ بداية الحرب في 28 فبراير شباط، وهددت بمهاجمة السفن غير المصرح لها بعبور المضيق، وهو ممر لحوالي خمس شحنات النفط والغاز في العالم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق من اليوم أن ناقلة أفادت بتعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة على بعد نحو 78 ميلا بحريا شمالي إمارة الفجيرة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)