The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تتهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط فارغة تابعة لأدنوك

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) – نددت الإمارات اليوم الاثنين بما وصفته “بالاعتداء الإيراني الإرهابي” الذي استهدف ناقلة نفط خام فارغة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بطائرتين مسيرتين أثناء محاولتها المرور عبر مضيق هرمز.

وقالت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الخدمات اللوجستية البحرية لأدنوك، في بيان إن ناقلة النفط الخام براكة التابعة لها تعرضت “لحادث إثر استهدافها بطائرتين مسيرتين إيرانيتين قبالة سواحل عمان. وتؤكد الشركة عدم إصابة أي من أفراد الطاقم. ولم تكن الناقلة تحمل أي شحنة وقت وقوع الحادث”.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “شددت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين”.

وتمنع إيران مرور جميع السفن تقريبا من الخليج باستثناء السفن التابعة لها منذ بداية الحرب في 28 فبراير شباط، وهددت بمهاجمة السفن غير المصرح لها بعبور المضيق، وهو ممر لحوالي خمس شحنات النفط والغاز في العالم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق من اليوم أن ناقلة أفادت بتعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة على بعد نحو 78 ميلا بحريا شمالي إمارة الفجيرة.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية