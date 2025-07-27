الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا

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أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات 6 ميداليات في بطولة العالم التي اختتمت بمدينة رافينا الإيطالية السبت، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في هذه الرياضة، وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ “عبد الباري قبيسي توّج بـ 4 ميداليات، منها ذهبية فئة +دقة الهدف+، وثلاث فضيات في الترتيب العام وفئتي +المسافة+ و+الاستعراض الحر (فري ستايل)+”.

وأوضحت الوكالة أنّ قبيسي قدّم “أداء مميز توج خلاله بالعلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية، جامعاً 291 نقطة في المجمل ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام”.

كما أحرزت لاعبة المنتخب كولينا موهاي ميداليتين، نالت فيهما الفضية في فئة +السرعة+، والبرونزية في فئة +فري ستايل+، بحسب المصدر نفسه.

هت/دص