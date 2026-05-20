الإمارات تدعو العراق إلى منع انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه

دبي 20 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء إن البلاد دعت العراق إلى منع انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة وقع قبل أيام على محطة براكة النووية.

وشددت الوزارة في بيان “على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة”.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أمس الثلاثاء أن الطائرات المسيرة التي تسببت في اندلاع حريق في المحطة يوم الأحد انطلقت من العراق.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)