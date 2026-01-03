الإمارات تدعو لضبط النفس في اليمن بعد وضع الانفصاليين الجنوبيين خطة للاستقلال

1دقيقة

3 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبرت الإمارات اليوم السبت عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر في اليمن، ودعت اليمنيين إلى “تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد”.

وهذا هو أول تعليق علني لها منذ أن أعلنت الحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن أنها تعتزم إجراء استفتاء على الاستقلال في غضون عامين.

وذكرت الإمارات في البيان أنها تشدد “انطلاقا من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة، على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يُعلي مصلحة الوطن وأبنائه”.

(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)