الإمارات تدين هجوما استهدف قافلة عسكرية شمال غرب باكستان

أعربت الإمارات عن إدانتها الشديدة “للهجوم الإرهابي” الذي استهدف قافلة للجيش الباكستاني في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 12 جنديا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

كذلك، أعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم”.

وتبنّت حركة طالبان الباكستانية “هجوما شديد التعقيد” سمح بـ”وضع اليد على عشرة أسلحة رشاشة ومسيّرة”.

من جهته، أقر الجيش الباكستاني بمقتل 12 جندي في صفوفه، لكنه يؤكّد كذلك أنه قتل “13 إرهابيا” و22 آخرين الأربعاء، وهي حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.

وهذا أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر في إقليم خيبر بختونخوا حيث تكثّف حركة طالبان الباكستانية التي تتمركز في المناطق القبلية الجبلية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، هجماتها على قوات الأمن والاعتداءات ضد المدنيين.

