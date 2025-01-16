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الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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رحّبت دولة الإمارات بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، معربة عن أملها في أن يمهد الطريق لـ”إنهاء المعاناة”.

وأعلنت دول الوساطة المشتركة قطر والولايات المتحدة ومصر الأربعاء التوصل الى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة خلّفت عشرات آلاف القتلى ودمارا واسعا وكارثة إنسانية.

وأعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن “ترحيب دولة الإمارات بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، معربا عن “الأمل في أن يمهد الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع حدا للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع”.

وشدد وزير الخارجية على “ضرورة أن يلتزم الطرفان بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين”، مجددا التأكيد على “موقف الإمارات الراسخ الداعي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ومستدام والسماح بتدفقها بكل السبل وبلا عوائق”.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود “الساعية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

بور/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية