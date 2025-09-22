The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تستبق الجدول الزمني للتخلص التدريجي من المواد المضرّة بالأوزون

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تمكنت الإمارات، من استباق الجدول الزمني المحدد دوليا للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بحسب ما أفادت الإثنين وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت “وام” أن الإمارات “نجحت في منع استهلاك مجموعة الكلوروفلوروكربون والهالونات منذ عام 2010، وخفض استهلاك مجموعة الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 35%، خلال السنوات العشر الماضية”.

ونقلت “وام” عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن “الانخفاض المتواصل في استهلاك المجموعات المستنفدة للأوزون يعكس التزام دولة الإمارات بالتخلص التدريجي من هذه المواد… وفق النسب والأطر الزمنية المحددة ضمن الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية، وصولا إلى موعد الحظر الكلي لها في عام 2040”.

وانضمت الإمارات إلى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال منذ العام 1989، بما في ذلك كل تعديلاته، مثل تعديل كيغالي للعام 2016 الذي يهدف إلى تقليل استخدام مركبات الكربون الهيدروفلورية، وهي بدائل لا تستنفد الأوزون لكنها تُسهم في الاحتباس الحراري.

م ل

