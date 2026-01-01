الإمارات تستهل العام بعروض ألعاب نارية
استهلت الإمارات العام الجديد 2026 بمشهد احتفالي مهيب، “حيث تحولت سماء الدولة عقب منتصف الليل إلى مسرح مفتوح لعروض الألعاب النارية المبتكرة والتشكيلات الضوئية الباهرة”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.
وجرت الاحتفالات وسط حضور جماهيري غفير من المواطنين والمقيمين والسياح.
في دبي، توجهت الأنظار نحو برج خليفة ومنطقة وسط المدينة، التي شهدت عرضا دمج بين تقنيات الليزر والألعاب النارية في تناغم بصري فريد، بالتزامن مع فعاليات واسعة شملت “برج العرب” و”نخلة جميرا” والقرية العالمية.
وفي العاصمة أبوظبي، سجل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة حضورا لافتا، حيث تابع الزوار عرضا ضخما لطائرات الدرون بمشاركة 6500 طائرة في طلعة واحدة لمدة 20 دقيقة، فيما امتزجت عروض الألعاب النارية بالأجواء التراثية.
وتكاملت هذه المشاهد مع العروض التي زينت سماء إمارات الدولة كافة، من واجهات الشارقة المائية، وصولا إلى منصات العروض في رأس الخيمة التي تواصل تحقيق الأرقام القياسية، وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وغطت أرجاء البلد الخليجي الثري.
هت/دص