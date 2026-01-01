The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تستهل العام بعروض ألعاب نارية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

استهلت الإمارات العام الجديد 2026 بمشهد احتفالي مهيب، “حيث تحولت سماء الدولة عقب منتصف الليل إلى مسرح مفتوح لعروض الألعاب النارية المبتكرة والتشكيلات الضوئية الباهرة”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وجرت الاحتفالات وسط حضور جماهيري غفير من المواطنين والمقيمين والسياح.

في دبي، توجهت الأنظار نحو برج خليفة ومنطقة وسط المدينة، التي شهدت عرضا دمج بين تقنيات الليزر والألعاب النارية في تناغم بصري فريد، بالتزامن مع فعاليات واسعة شملت “برج العرب” و”نخلة جميرا” والقرية العالمية.

وفي العاصمة أبوظبي، سجل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة حضورا لافتا، حيث تابع الزوار عرضا ضخما لطائرات الدرون بمشاركة 6500 طائرة في طلعة واحدة لمدة 20 دقيقة، فيما امتزجت عروض الألعاب النارية بالأجواء التراثية.

وتكاملت هذه المشاهد مع العروض التي زينت سماء إمارات الدولة كافة، من واجهات الشارقة المائية، وصولا إلى منصات العروض في رأس الخيمة التي تواصل تحقيق الأرقام القياسية، وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وغطت أرجاء البلد الخليجي الثري.

هت/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية