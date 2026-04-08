الإمارات تسعى للحصول على توضيحات بشأن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
8 أبريل نيسان (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية في منشور على منصة إكس إن الإمارات ستسعى للحصول على توضيحات بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين “بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط”.
وشدد المتحدث على ضرورة اتباع نهج شامل يتصدى للتهديدات الإيرانية، بما في ذلك القدرات النووية والعسكرية لطهران ووكلائها في المنطقة.
