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الإمارات تسلّم السلطات البلجيكية ثلاثة أشخاص مشتبه بتورطهم في جرائم دولية

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سلّمت الإمارات ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر إلى السلطات البلجيكية، على ما أفادت السلطات الإماراتية الأحد.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على إكس أنّ “القيادة العامة لشرطة دبي ألقت القبض على ماتياس أكيازيلي، وجورجي كيم، وعثمان بلوطي، وجميعهم من الجنسية البلجيكية، وهم من المطلوبين في بلادهم لتورطهم في ارتكاب جرائم مُنظمة عابرة للحدود الدولية”.

وأضاف أنّ الموقوفين الثلاثة “صادرة بحقهم نشرات دولية حمراء، ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية +الإنتربول+، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون +اليوروبول+”.

وسلّمت شرطة دبي الرجال الثلاثة للسلطات البلجيكية لتورطهم في “جرائم منها تشكيل عصابة خطيرة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جرائم سطو، إلى جانب التورط في جرائم الاتجار بالبشر”، على ما أوضحت وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنّ السلطات الإماراتية “تلقت مذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات البلجيكية” لتسليم الأشخاص الثلاثة.

بدورها، أكدت الشرطة الفدرالية والنيابة العامة في مدينة أنتويرب البلجيكية أنّ عملية نقل المتهمين الثلاثة من الإمارات إلى بلجيكا “تمت بنجاح”.

وأفادت “أُعدّت العملية بتكتم، واكتملت بنجاح قرابة الساعة 17,15 عصر اليوم. يُحتجز الرجال الثلاثة حاليا في زنزانة بلجيكية”.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على عثمان بلوطي أحد أبرز تجار المخدرات الدوليين المطلوبين في بلجيكا.

وذكر مصدر قضائي بلجيكي وقتها أنّ بلوطي دين غيابيا في بلجيكا بإدخال مئات الكيلوغرامات من الكوكايين عبر ميناء أنتويرب (شمال).

كما استهدف بعقوبات لوزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2023 كمشتبه في استيراده وتوزيعه الكوكايين في الولايات المتحدة.

ووقّعت بلجيكا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتسليم المجرمين عام 2021. وكانت أول عملية تسليم من الإمارات إلى بلجيكا لمهرب ألباني في كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويُعتقد أن العديد من أباطرة المخدرات يختبئون في دبي بعدما نجح فريق من المحققين البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين عام 2019 في اختراق نظام شبكة الاتصالات المشفرة الذي يستخدمه المهربون.

وتفخر دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بأمنها واستقرارها الملائمين لقطاع الأعمال ومحاربتها للجريمة المنظمة.

بور-دس-هت/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية