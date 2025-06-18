الإمارات تعفي الإيرانيين من غرامات تأخير مغادرة أراضيها

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قررت الإمارات إعفاء الإيرانيين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في مغادرة أراضيها سواءً كانوا من فئة المقيمين أو القادمين بمقتضى تأشيرة دخول، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ “الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قررت إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدين داخل الدولة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في مغادرة الدولة سواءً كانوا من فئة المقيمين أو القادمين للدولة بمقتضى تأشيرة دخول أيًا كان نوعها”.

وأوضحت أنّ “هذا الإجراء يأتي استجابة للظرف الاستثنائي الذي تشهده المنطقة وتخفيفًا على هذه الفئة التي تعذر عليها العودة إلى موطنها، نظرًا لإغلاق المجال الجوي وتعليق رحلات الطيران”.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناء على “توجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”، وطالبت “الفئة المشمولة بهذا الإعفاء إلى التسجيل عبر منصة الخدمات الذكية أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين في الدولة”.

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