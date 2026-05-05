The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تفرض قيودا على مجالها الجوي عقب الهجوم الإيراني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

5 مايو أيار (رويترز) – أظهرت إشعارات للطيارين نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الدولة فرضت قيودا على الرحلات الجوية في عدد محدود من المسارات المعتمدة حتى 11 مايو أيار على الأقل، وفعلت بروتوكولات الأمن الخاصة بالطوارئ.

وجاءت هذه القيود بعد يومين من رفع الإمارات لجميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالمجال الجوي وإعلانها أن الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها.

وقالت الإمارات أمس الاثنين إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، مما أجبر عدة رحلات جوية على تحويل مسارها إلى مسقط في سلطنة عمان والتحليق في أجواء السعودية.

وأشارت إشعارات الطيارين إلى “إغلاق جزئي لمنطقة معلومات الطيران في الإمارات”، وأضافت أن الرحلات الجوية من وإلى الإمارات مسموح بها فقط عبر نقاط دخول وخروج محددة.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية