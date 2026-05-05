الإمارات تفرض قيودا على مجالها الجوي عقب الهجوم الإيراني

5 مايو أيار (رويترز) – أظهرت إشعارات للطيارين نشرتها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الدولة فرضت قيودا على الرحلات الجوية في عدد محدود من المسارات المعتمدة حتى 11 مايو أيار على الأقل، وفعلت بروتوكولات الأمن الخاصة بالطوارئ.

وجاءت هذه القيود بعد يومين من رفع الإمارات لجميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالمجال الجوي وإعلانها أن الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها.

وقالت الإمارات أمس الاثنين إن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، مما أجبر عدة رحلات جوية على تحويل مسارها إلى مسقط في سلطنة عمان والتحليق في أجواء السعودية.

وأشارت إشعارات الطيارين إلى “إغلاق جزئي لمنطقة معلومات الطيران في الإمارات”، وأضافت أن الرحلات الجوية من وإلى الإمارات مسموح بها فقط عبر نقاط دخول وخروج محددة.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)