الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لدعم الأمن الغذائي في تشاد

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قدمت دولة الإمارات مساعدات شاملة لجمهورية تشاد خلال الفترة من 25 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 15 كانون الثاني/يناير 2025، بهدف دعم الأسر المستحقة وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررا والتخفيف من الآثار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة في البلاد، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ “المساعدات الإنسانية التي بلغت 1000 طن تضمنت 30 ألف سلة غذائية وأكثر من 20 ألفا من الأغطية وغيرها من المستلزمات”، ما قالت إنّه “أسهم في تحسين الظروف المعيشية لما يزيد عن 150 ألف شخص، خاصة في المناطق الريفية والنائية”.

ونقل المصدر نفسه عن راشد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد قوله إنّ “هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وامتدادًا لجهود دولة الإمارات الإنسانية الرامية إلى دعم المجتمعات المحتاجة حول العالم”.

هت/الح