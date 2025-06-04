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الإمارات تهنئ البحرين بانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي

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هنّأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة انتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2026 و2027، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي إلى أن “هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، يعكس المساعي الحثيثة لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة لإحلال الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.

ونقلت الوكالة عن عبدالله بن زايد تأكيده أن الإمارات على ثقة بأن البحرين، باعتبارها تمثّل الدول العربية في المجلس، ستضطلع بدور بارز في تعزيز الاستقرار بما يعكس موقعها ومكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتميّز دبلوماسيتها.

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