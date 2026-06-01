الإمارات تُدين الاعتداءات “الإرهابية” الإيرانية على دولة الكويت

afp_tickers

1دقيقة

دانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات “الاعتداءات الإرهابية الإيرانية” التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن “هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها”.

وأعربت الوزارة عن “تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها”.

وكانت الكويت والولايات المتحدة أعلنتا الاثنين التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، فيما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بانطلاق صفارات الإنذار فجر الاثنين، بينما قال الجيش على منصة إكس “تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”، من دون تحديد مصدرها.

إلا أن وزارة الخارجية اتهمت في بيان إيران بشكل مباشر بشنّ الهجوم.

هت/ناش