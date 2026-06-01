The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تُدين الاعتداءات “الإرهابية” الإيرانية على دولة الكويت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات “الاعتداءات الإرهابية الإيرانية” التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن “هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها”.

وأعربت الوزارة عن “تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها”.

وكانت الكويت والولايات المتحدة أعلنتا الاثنين التصدي لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، فيما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بانطلاق صفارات الإنذار فجر الاثنين، بينما قال الجيش على منصة إكس “تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”، من دون تحديد مصدرها.

إلا أن وزارة الخارجية اتهمت في بيان إيران بشكل مباشر بشنّ الهجوم.

هت/ناش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية